Romania, premi per le donne eccellenti. In 700 per festeggiare

Oltre 700 persone hanno partecipato alla festa organizzata dalla comunità rumena che nei giorni scorsi si è ritrovata ancora per un altro grande evento. E’ stata celebrata la Giornata internazionale della donna. Dopo il grande successo dell’iniziativa che si è svolta nei giorni scorsi al Lago del Sole a Massa, stavolta l’associazione Comunitatea Romana Daciada, guidata dal presidente Vasile Mihai Ababei e dal vice Robert Deleano, si era spostata a Carrara, al Circolo Endas Pietro Isoppi in via Mulazzo ad Avenza. Dalle 12 e fino al tardo pomeriggio è andata in scena la ‘Festa di primavera’ con il catering assicurato dal Ristorante Transilvania di Massa, punto di riferimento per la grande comunità rumena qui residente. Musica tradizionale e moderna per tutta la giornata con cantanti e musicisti rumeni con la partecipazione in particolare del gruppo Ciprian Danila si Mary Sotir. Poi una sfilata di costumi tradizionali ma soprattutto la Comunità rumena Daciada premierà le donne rumene residenti sul territorio che hanno eccelso in diversi campi, dalla sanità all’imprenditoria, dallo sport alla cultura. Ingresso 5 euro, gratuito per le donne. Il premio è andato alla dottoressa e medico di famiglia Antonela Gavanescu, poi Irina Japie, pluri-campionessa di ballo latino, Carla Mordan violinista e docente al liceo musicale Palma di Massa, Alina Mihaela Tarta che è molto conosciuta nel mondo del volontariato apuano. Ancora Claudia Eleonora Ileana, Elena Lucia Tudose Spatariu, Melania Cristina Cotoi, Valentina Achimov, Ana Ferastrauaru, Marlena Stanciu, Catalina Albei, Cornelia Rosca, Giorgia Nichita, Violeta Zavoianu, Diana Viorela Turtoi, Diana Mitrea, Violeta Geaman, Claudia Eleonora Ileana.