‘Roadhouse’ seleziona addetti per sala e cucina

1 BADANTE Privati di Forte dei Marmi cercano badante convivente. Assistenza ad anziano parzialmente autosufficiente, lavarlo e vestirlo, accompagnarlo in bagno e aiutarlo a mettersi sulla carrozzina. Anche senza esperienza. Full time per 6 giorni lavorativi su 7. Da subito a tempo determinato con possibilità di tempo indeterminato. Per candidarsi è possibile chiamare il numero 3661248734

CUOCHI E CAMERIERI Hotel Gemma del Mare a Marina di Pietrasanta cerca camerieri ai piani dal 15 marzo al 30 settembre, cuoco in turno serale, dal primo aprile al 30 settembre, camerieri di sala dal primo giugno al 30 settembre. Per tutti richieste esperienza, Haccp. Per i camerieri lingua inglese e gradita lingua tedesca. Per candidarsi, chiamare 329 4146317 dalle ore 11 in poi.

ADDETTI SALA E CUCINA Roadhouse a Camaiore cerca apprendisti addetti alla ristorazione pluriservizi (sala- cucina). Anche senza esperienza con orario da concordare. Part-time 20 ore settimanali. Per candidature 0584 610568 email [email protected]