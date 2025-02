’Riviera Apuana’. Turismo in vetrina

L’Ambito Turistico ‘Riviera Apuana’ sarà anche quest’anno alla Borsa Internazionale del Turismo, uno dei principali marketplace per l’industria dei viaggi e del turismo, in programma da domenica a martedì nel quartiere Fiera Milano-Rho dal 9 all’11 febbraio 2025. Nello spazio messo a disposizione da Toscana Promozione Turistica, all’interno dello stand Toscana, lunedì alle 16,45 la Riviera Apuana-Terra Scolpita presenterà 12 itinerari dedicati alla bicicletta, ideato per far conoscere il territorio, dal litorale alla montagna, attraverso centri storici, cave di marmo, borghi millenari e aree naturali protette. Itinerari differenti e adatti a diversi target. Grazie alla collaborazione con la cooperativa Sigeric e le associazioni del territorio attive nella proposta di percorsi dedicati, è stata progettata e realizzata una piccola guida degli itinerari bike dell’Ambito Turistico, corredata da tracce GPX, scaricabili con un QR Code. La brochure, che sarà distribuita agli operatori del turismo che visiteranno la BIT, vuole essere uno strumento utile per orientare il visitatore nella scelta del percorso più adatto alle proprie esigenze. Itinerari e tracciati sono disponibili anche sul nuovo portale dell’Ambito Riviera Apuana: www.visitrivieraapuana.it