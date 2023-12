Ritrovare se stessi e le proprie energie con il group coaching

Sabato prossimo dalle 15 alle 18,30 al Piccolo Casale dei Ronchi si terrà un incontro in presenza di group coaching. Diretta dalla coach Giovana Leverotti, la seduta prevede un gruppo di otto persone riunite sul tema della ’Gestione dei cicli’, utilizzando la metodologia di coaching.

"Gestire i cicli ci permette di creare ordine nella nostra vita – spiega Giovanna Leverotti, che vanta una vasta esperienza in materia –, capire cosa conta veramente, cosa è necessario portare in primo piano, lasciando ciò che non fa più parte del nostro cammino.Puntiamo a valorizzare cosa liberi energia, cosa sia capace di aprici al nuovo. Si tratta di un passo necessario per il cambiamento. Gestire i cicli – prosegue la coaching – richiede la nostra attenzione, ci deve vedere attivi e partecipi, in un processo dove nulla è lasciato al caso". L’incontro è rivolto a coloro che si trovano in un momento della propria vita in cui si rendono conto di non avere energia vitale, avere pensieri focalizzati sul passato, si trovano a rimuginare sempre sulle stesse cose, non riescono ad andare avanti con progetti e iniziative, hanno l’impressione di non combinare nulla. Pertanto chi sente la necessità di creare spazio nella propria vita per nuovi progetti potrà partecipare alla seduta di Leverotti. Un percorso per ridare ordine alla prpria vita, riservato a chi sente il bisogno di dare una svolta e non trova il coraggio o le energie sufficienti per intraprendere il nuovo cammino. Anche un modo per confrontarsi con altri e vedere sotto una nuova lente i propri problemi.

Per informazioni sul programma e i dettagli dell’incontro contattare Giovanna Leverotti al 347 6303441 entro il 13 dicembre. L’incontro si terrà a Massa al Piccolo Casale dei Ronchi, via San Domenichino, 2.