Ritratti degli animali con colori olfattivi fatti dagli studenti

‘Ritratti dal vero degli animali’ è il nuovo corso promosso dal progetto Arte e braille organizzato dalla dottoressa Francesca Bernardini, dalla dirigente del provveditorato Donatella Buonriposi e dalla professoressa di arti figurative del Gentileschi Doriana Guadalaxara. Appuntamento domani, in piazza Gramsci dalle 9 alle 13 e sarà l’occasione per vedere gli studenti del liceo artistico, classi 4B e 1A, utilizzare la tecnica puntinata, la scrittura braille e colori olfattivi per riprodurre gli amici a quattro zampe.

Lo scopo è sensibilizzare la comunità sul tema degli animali, promuovendo principi di cura e rispetto sia per loro sia per l’ambiente in cui vivono, con la speranza che possa servire anche a ridurre gli abbandoni frequenti nel periodo estivo. Chi vuole partecipare può portare quindi il suo amico peloso in modo che i ragazzi possano raffigurarlo e regalare una riproduzione unica in braille, con scritta e dedica puntinata.Un’iniziativa dunque significativa per incontrarsi, sorridersi ed essere vicini ai più cari amici in uno scenario che è uno dei più belli della città.

F.M.