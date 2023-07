Ritorno del Land Park a Marina di Massa, 300 firme non fermano l'autorizzazione

Non ci sono ancora certezze sull’insediamento del Luna Park a Poveromo mentre è ormai una certezza il ritorno di quello all’interno dell’area verde un tempo famosa come ‘Parco dei conigli’. L’8 luglio si riaccenderanno le luci al Land Park di via Lungofrigido Ponente a Marina di Massa, che sarà aperto tutti i giorni fino al 20 agosto dalle ore 20 alle 24. Punto ristoro, eventi e animazione, promozioni settimanali. Un’attività comunque contestata dai residenti della zona che avevano raccolto anche oltre 300 firme poi depositate in Comune per chiedere di fermare l’autorizzazione. Ma senza successo. Così il Land Park anche quest’estate è pronto a tornare al suo posto.