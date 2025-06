Ritorno al Rinascimento. La Giostra Quintana Cybea riconquista piazza Aranci

Dopo anni di attesa, la Giostra della Quintana Cybea torna finalmente nel cuore di Massa, in piazza Aranci, luogo simbolico dove tutto ebbe inizio nel lontano 1557. L’evento, organizzato dall’Associazione Ducato di Massa, in collaborazione con il Comune e con il sostegno della Regione, si terrà venerdì 14 giugno alle ore 21, con ingresso gratuito (regolamentato tramite ritiro di tagliandi). Quella del 2025 sarà un’edizione speciale: segna il ritorno della Giostra nella piazza in cui si svolse per la prima volta oltre quattro secoli fa, durante le celebrazioni per la posa della prima pietra delle mura della nuova città, voluta da Alberico I Cybo-Malaspina. È proprio in omaggio a quell’episodio storico che, nel 1991, nacque la rievocazione moderna della Quintana.

"La Giostra della Quintana Cybea – dice il sindaco Francesco Persiani – non è solo una rievocazione storica: è un atto di memoria collettiva, un ponte che unisce il nostro presente con le radici profonde della nostra comunità. In questo ritorno in piazza Aranci non celebriamo solo un evento, ma riaffermiamo la volontà di custodire e tramandare un patrimonio immateriale che appartiene a tutti noi. La storia di Massa – con i suoi riti, le sue tradizioni e il senso di appartenenza che la Quintana incarna – è un’eredità da vivere e preservare, non solo come suggestiva narrazione del passato, ma come fondamento di una cittadinanza consapevole e orgogliosa. È per questo che il ritorno della Quintana Cybea nella sua cornice originaria assume oggi il valore di una vera e propria ‘revocazione storica’, nel senso più autentico del termine: ridare voce, spazio e dignità a ciò che siamo stati, perché possa continuare a ispirare ciò che saremo. Un patrimonio da conservare". "Siamo certi che l’evento della Quintana sarà un momento di condivisione partecipata con i nostri concittadini e con i visitatori delle altre città", ha aggiunto l’assessore Monica Bertoneri.

"La Quintana Cybea – afferma Luigi Badiali, presidente dell’Associazione Ducato – è più di una semplice rievocazione: è un momento di forte identità cittadina, di condivisione tra generazioni, e un’occasione unica per valorizzare la storia, la cultura e il patrimonio immateriale del territorio. Dopo le edizioni virtuali e le sedi alternative degli ultimi anni, il ritorno in piazza Aranci rappresenta una vera e propria riappropriazione della memoria collettiva, con uno sguardo rivolto al futuro".

La manifestazione offrirà al pubblico un’immersione completa nella storia rinascimentale della città, con un corteo storico, la posa simbolica della prima pietra, prevista per martedì 10 giugno alle ore 18:30 in via Ghirlanda, l’investitura dei cinque cavalieri giostranti, che si terrà mercoledì 11 giugno alle ore 20.30 a Marina di Massa, e la tanto attesa Corsa all’Anello, in programma sabato 14 giugno alle 22 in piazza Aranci, durante la quale i rappresentanti dei cinque borghi storici si sfideranno in una prova di abilità e coraggio. I tagliandi potranno essere ritirati presso l’Urp del Comune di Massa dal 6 giugno.