Risolta l’avaria. La nave può ripartire

Si avvicina la partenza della Open Arms dal porto di Marina di Carrara. Passati i 20 giorni del fermo amministrativo per aver violato il decreto Piantedosi, adesso la nave sembra pronta a riprendere il largo. Due giorni fa un primo tentativo di partenza, fallito a causa di un’avaria a bordo. Stando a quanto riferito dalla Capitaneria di porto di Marina di Carrara, l’equipaggio della Open Arms si sarebbe accorto di un’avaria durante le fasi di manovra subito dopo la partenza dalla banchina, preferendo non rischiare l’uscita in mare aperto. Negli ultimi due giorni sono state quindi fatte le verifiche per permettere così all’imbarcazione di ripartire in sicurezza prima possibile per il Mediterraneo.