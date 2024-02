"Riqualificazione della Caravella a Carrara: arriva la pista da pump track da 500 metri, unica in Italia"

Una pista da pump track per la Caravella. Il progetto di riqualificazione della Caravella andrà in Conferenza dei servizi tra circa un mese, dopo di che potranno finalmente partire i lavori per quella che sarà una piccola cittadella sportiva.

Cinquecento metri di spazio interamente dedicato agli appassionati di pump track. Un circuito fatto di salite, discese e curve paraboliche che permettono di fare salti e acrobazie in accelerazione. Una buona notizia per gli amanti del brivido, che con questa nuova pista potranno scegliere di praticare la loro disciplina che sia su una due ruote o su uno skate. "Sarà una pista da 500 metri unica in Italia – racconta l’assessore Moreno Lorenzini –. Dovevamo integrare la pista di pattinaggio è così abbiamo pensato a questo genere di pista. Davanti resterà uno spazio libero che si potrà usare per organizzare dei contest. La pineta resterà pineta, saranno ripiantati dei pini ma con criteri moderni e lontano dalla strada, dove invece troveranno dimora alberature diverse".

L’intervento sulla Caravella, lo ricordiamo, è finanziato per circa 2,5 milioni di euro con fondi del Pnrr e prevede la realizzazione di una nuova palestra, l’ampliamento della palestra di scherma con una nuova sala d’armi e nuovi spogliatoi per complessivi 250 metri quadrati, una pista di pump track, una pista di pattinaggio, ma anche lavori su tutta l’impiantistica della piscina nell’ottica di un complessivo efficientamento energetico dell’impianto, la riorganizzazione di tutta l’area verde con la piantumazione di nuove piante, la riqualificazione della recinzione esterna e la creazione di un percorso nel verde. Insomma una cittadella dello sport a due passi dal mare, ma anche un progetto di riqualificazione dell’area molto atteso dai cittadini. Non a caso lo stato di degrado della Caravella è stato oggetto di polemiche feroci anche di recente.

A.P