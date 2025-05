Il Waterfront naviga a vele spiegate. Cantieri quasi conclusi per il Lotto due. Una parte di parcheggi sarà sacrificata

di Daniele Rosi

Proseguono spediti, tra conferme e novità, i lavori del lotto 2 del waterfront. Il secondo ambito progettuale, dei cinque complessivi che stanno ridisegnando la parte costiera di Marina e che riguarda la riorganizzazione della viabilità esistente lungo viale Colombo, è stato ieri al centro della commissione lavori pubblici per un punto della situazione. Al tavolo della commissione presieduta da Silvia Barghini, organizzata all’Autorità portuale, i tecnici hanno illustrato la situazione attuale del lotto 2, in particolare soffermandosi su viabilità e parcheggi. Erano presenti per il Comune l’assessore Elena Guadagni e il tecnico Nicola Festa. Per l’autorità portuale invece presente il dirigente Luca Perfetti insieme ai progettisti che stanno seguendo i lavori.

Complessivamente l’importo del lotto 2, unito al lotto 1, è di 27.800.000 euro, suddivisi tra Regione, ministero delle Infrastrutture, Comunità Europea, fondo complementare Pnrr e Autorità portuale Mar Ligure orientale, e punta in particolare alla separazione del flusso veicolare rispetto a quello di pedoni e ciclisti. Per la metà di giugno è prevista intanto la fine dei lavori attualmente in corso nel tratto di viale Colombo che dalla rotatoria di via Modena raggiunge via Rinchiosa, con il completamento dell’asfalto, della rotatoria e dei marciapiedi.

In quel tratto di strada è stata pensata la doppia corsia in entrambi i sensi di marcia e questo non consentirà più, vista la larghezza importante, la possibilità di avere parcheggi a bordo strada. Una volta terminati i lavori di quel tratto e riaperta completamente la viabilità, i lavori si sposteranno subito nel tratto del viale Colombo più in direzione Massa rispetto a via Rinchiosa, quindi nel tratto che passa di fronte a The Italian Sea Group e il club Nautico fino alla rotatoria in cui termina il viale XX Settembre dove la strada, su cui i lavori saranno svolti in tre ‘tronconi’, è stata invece disegnata diversamente rispetto al tratto precedente, sia come parcheggi che come viabilità.

In quel secondo tratto, la parte di strada lato mare, quindi in direzione Massa, avrà due corsie di marcia più la pista ciclabile, con i parcheggi che non saranno più a spina di pesce come sono adesso proprio per far entrare anche la pista ciclabile in quello spazio. Di conseguenza, i parcheggi del tratto diventeranno in linea. Nel tratto di strada invece sul lato della pineta, in direzione Sarzana, ci sarà solo una corsia di marcia, con altri stalli in linea. Su quest’ultimo aspetto sono in corso alcuni ragionamenti con la soprintendenza per vedere se, a seguito della richiesta di alcune associazioni di categoria, si possa aggiungere con una variante una seconda corsia di marcia togliendo i pini.

Si tratta al momento solo di un’ipotesi, come più volte ha precisato l’Autorità portuale, che se venisse portata avanti, comporterebbe la necessità eventuale di ripiantumare quei pini in zona. Proprio in tema verde, i tecnici dell’Autorità portuale hanno ricordato che nel progetto è prevista l’installazione di un centinaio di nuove alberature sul lungomare, con le ipotesi, anche a seguito di confronti con l’ufficio paesaggistico della Regione, che stanno oscillando tra i platani o i tigli.