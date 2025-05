Liceo Fermi Conquistati dalla... chimica

MASSA

Nei corridoi del liceo Fermi di Massa, nei mesi scorsi, si è respirato un bel clima di sfida e di grande soddisfazione per l’iniziativa proposta, ormai da alcuni anni, dal dipartimento di Scienze Naturali della scuola che accoglie l’iniziativa proposta dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con la Società Chimica Italiana. "Quale occasione migliore per far appassionare i giovani alla scienza? ... ma mettere insieme individualità di spicco e squadre affiatate e partecipare ai “Giochi della Chimica”. L’iniziativa ga permesso quest’anno agli studenti del liceo scientifico massese di avvicinarsi al mondo affascinante della chimica in modo divertente e stimolante.

"L’obiettivo – spiega la scuola – è far amare questa materia fondamentale, sviluppare le loro capacità e renderli più consapevoli su temi importanti come l’energia, la salute e la tutela dell’ambiente. La competizione è stata anche un bel momento per stare insieme, aiutarsi e dare il giusto valore ai ragazzi più bravi del nostro liceo". I “Giochi” sono iniziati a livello nazionale il 7 febbraio, con prove individuali e a squadre. Fin da subito, gli studenti del liceo Fermi hanno dimostrato di essere preparati, confermando una grande capacità nel risolvere problemi difficili e un forte spirito di competizione, sempre però nel rispetto degli altri. Il momento clou per le squadre è stato il 19 marzo: l’istituto ha schierato ben sei gruppi, ognuno composto da quattro ragazzi talentuosi, che si sono sfidati a colpi di nozioni scientifiche. In questa prova, i ragazzi hanno potuto mettere in pratica non solo quello che sapevano individualmente, ma anche quanto è importante lavorare insieme in una squadra.

"Le nostre squadre – sottolinea la scuola – hanno affrontato la gara con molta grinta e impegno, ottenendo un ottimo risultato finale e portando in alto il nome dell’Istituto e di Massa". Una squadra in particolare ha brillato e ottenuto il primo posto della classe di concorso “Scuole non Chimiche”. L’iniziativa infatti è rivolta a quei ragazzi che studiano la chimica non come disciplina specifica dell’indirizzo di studi scelto, ma come “una delle varie discipline” proposte in una scuola che ha come obiettivo primario quello di formare giovani in modo trasversale in un percorso di orientamento globale.

Gli studenti del Fermi quindi hanno sfruttato al massimo le ore curricolari di lezione, un paio di volte si sono incontrati nel pomeriggio, ma poi hanno trovato nella curiosità, nelle competenze e nell’impegno le risorse che hanno consentito loro di primeggiare a livello regionale. La direzione della scuola e tutti gli insegnanti si complimentano di cuore con ogni studente che ha partecipato con passione a questa stimolante competizione. "La loro presenza dimostra – rimarca – quanto la scienza possa essere interessante e dare ispirazione ai giovani del nostro territorio, e ci spinge a continuare a organizzare iniziative che valorizzino il loro talento e la loro curiosità per la scienza. Un ringraziamento speciale va a tutti i ragazzi e ai loro professori, che con il loro impegno li hanno accompagnati in questo percorso di crescita. Il loro lavoro costante è fondamentale per far nascere la passione per le scienze nei nostri giovani e per formare i cittadini del futuro. Questa partecipazione ai “Giochi della Chimica” è un chiaro segnale dell’eccellenza dell’Istituto Fermi, che continua a essere un punto di riferimento importante per la cultura e la scienza nella nostra città".