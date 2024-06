"Riportiamo i vigili urbani". L’idea di Tosi per Avenza

Una mozione a firma di Andrea Tosi della Lega per riaprire la sede di polizia municipale di via Sforza Avenza. Il consigliere comunale della Lega propone un presidio come deterrente per la criminalità, anche a seguito degli episodi di violenza che si sono verificati nelle scorse settimane, l’ultimo il litigio tra extracomunitari alla Centrale. Un tema quello della sicurezza che i cittadini hanno lamentato più volte, chiedendo di poter installare a spese proprie delle telecamere nelle zone più a rischio. "La sicurezza dei cittadini è sempre stata una priorità per noi – scrive Tosi –. Abbiamo raccolte firme e organizzato incontri con la cittadinanza di Avenza, riscontrando un forte supporto per questa iniziativa. È essenziale garantire una presenza costante delle forze dell’ordine, anche quelle di competenza comunale, per migliorare la qualità della vita e la sicurezza di tutti i cittadini". "La mozione nasce dalla crescente preoccupazione dei cittadini di Avenza per l’aumento degli episodi di degrado, violenza, spaccio di droga e criminalità che affliggono la zona – prosegue Tosi –. Problemi hanno creato un clima di insicurezza e paura, spingendo molti residenti a limitare le proprie attività quotidiane, specialmente nelle ore serali e notturne. Un documento per chiedere il ripristino urgente di un presidio di polizia municipale, assicurando una presenza continua delle forze dell’ordine di competenza comunale per migliorare la sicurezza dei cittadini".

Nella mozione di Tosi che dovrebbe essere discussa durante il prossimo consiglio comunale, si chiede di prevedere anche l’introduzione dei vigili di quartiere. Figure che come spiega il consigliere di minoranza dovranno avere "compiti di pattugliamento sia diurno che fino alla mezzanotte, per fungere da deterrente contro la criminalità e il degrado urbano". "La mozione include anche la richiesta di intercessione con il prefetto per stabilire un accordo interforze, garantendo una sicurezza più efficace e coordinata sul territorio. Infine si richiedono impegni circa iniziative di riqualificazione urbana – aggiunge ancora il consigliere comunale della Lega –, in collaborazione con associazioni locali e cittadini, per creare un ambiente più vivibile e sicuro". Per tutti questi motivi Tosi a nome della Lega "auspica che il consiglio comunale condivida questa battaglia per la sicurezza e approvi la mozione, dimostrando finalmente un impegno concreto per Avenza".