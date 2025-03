Rinviata la camminata ecologica

Causa pioggia, l’evento in programma oggi “Tutta mia la città”: una camminata ecologica collettiva nel centro storico urbano dal Comune di Aulla in collaborazione con RSA Michelangelo ed il suo Nucleo Redeo (già impegnato da ottobre con “Sono cittadino anch’io” - programma di uscite ecologiche a valenza terapeutica) è rinviato al 22 marzo. Si tratta di un’iniziativa che prevede tre ore di camminata in cui gli ospiti si prenderanno cura del verde urbano restando aperti al contributo che la cittadinanza vorrà dare unendosi a loro. La partenza è alle 9 con ritrovo in Comune per la distribuzione dei materiali per la raccolta ed iniziare un percorso a tappe verso in centro storico: via XX Settembre, piazza Smisurata Preghiera e giardini Don Guidoni dove un ricco buffet allieterà tutti i partecipanti.