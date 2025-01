Rinascere con la cultura. Una biblioteca a Caina per combattere l’incuria. Lo spettacolo sulla Shoah

Una biblioteca per Caina: Spazio Alberica combatte il degrado con la cultura. La ricetta del circolo, che di concerto con Erp, punta a ridare vita e dignità al quartiere popolare del centro storico, comincia a dare risultati. Lunedì alle 17,30 nel Giorno della Memoria da Caina parte un messaggio di pace con l’inaugurazione dello spazio di lettura, che sarà aperto a tutta la città, e con il laboratorio teatrale condotto da Andrea Battistini.

La biblioteca di quartiere sta prendendo forma grazie al lavoro di rigenerazione urbana del Laboratorio nuova Caina, un esperimento di collaborazione tra soci di Spazio Alberica e residenti che puntano alla ricostruzione di un senso comunitario andato perduto tra la popolazione, in particolare nelle zone maggiormente disagiate della nostra città e spesso dimenticate dalla politica istituzionale.

La raccolta dei primi volumi, la loro catalogazione e la loro esposizione, ha coinvolto i residenti di di via Torano e i volontari di Spazio Alberica che hanno messo a disposizione le loro competenze e la passione per la carta stampata. La biblioteca sarà presto disponibile non solo ai residenti ma alla popolazione tutta che troverà, nei giorni di apertura, un luogo accogliente e la possibilità di partecipare alle iniziative sulla lettura e alla presentazione di libri che il Laboratorio ha in programma di realizzare.

Un luogo di cultura e socialità aperto e in continua evoluzione, che rimette al centro la biblioteca come servizio culturale di base, gratuito ed accessibile a tutti e proprio per questo curato con professionalità e dedizione. In questo contesto il laboratorio teatrale del regista Andrea Battistini ormai da tempo attivo al San Giacomo presenterà l’evento- spettacolo ’E se……”.

I puntini di sospensione inducono a pensare all’eventualità tragica di una possibile ripetizione dei contesti e delle condizioni immediatamente anteriori alla Shoah e alla indifferenza di molti che, pur sapendo, non hanno pensato di opporvisi. La lettura dei brani, che coinvolgerà i partecipanti al laboratorio, è curata da Andrea Battistini, autore e regista teatrale molto conosciuto e apprezzato in Italia e all’estero, amato in particolare nel nostro territorio sia per le sue origini apuane che il per i suoi lavori e le rappresentazioni in sede locale.

Il regista con generosità si è offerto di costruire una scaletta che tratterà non solo dello sterminio degli ebrei, la loro catastrofe, ma racconterà anche delle altre persecuzioni avvenute nei lager: omosessuali, oppositori, disabili, Rom e sinti. Le stesse figure anche oggi sottoposte a discriminazioni nel mondo.

"Sarà un’occasione importante – scrivono da Spazio Alberica – per chi non conosce Caina di vedere come un luogo spesso considerato marginale possa essere invece il fulcro di una rinascita culturale e sociale. Sarà la possibilità di vedere ricordata la Shoah senza retorica attraverso il teatro, sarà l’occasione di vedere il piccolo miracolo di una biblioteca nata dall’offerta generosa di libri da parte di molti, sarà il modo anche per conoscere meglio le svariate attività di Spazio Alberica di cui sia il laboratorio teatrale che il laboratorio Nuova Caina fanno parte. Tutto ciò è stato possibile grazie alla comunanza di intenti e la collaborazione stretta con Erp e al suo ufficio welfare".