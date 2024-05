Rinasce la fragola di Codiponte. Il lavoro di due aziende agricole ricordando gli orti di Valentino

Una bella notizia, di quelle che concorrono a spaziare nel passato e nel contempo a tracciare il futuro. Ricorda la storia di un pioniere nel campo delle coltivazioni ortofrutticole, si chiamava Valentino Simonelli, che negli anni Sessanta del secolo scorso, intuita le potenzialità del territorio di Codiponte, il borgo dove abitava, decise di coltivarvi fragole che, in quel tempo rappresentavano un prodotto d’avanguardia. Dopo i suoi avventurosi trascorsi in guerra, di cui spesso parlava, del suo lavoro di immigrato in Belgio nelle miniere di carbone , aveva preso la decisione che la sua esistenza ed il suo lavoro dovessero coesistere in Lunigiana ed esattamente a Codiponte, suo paese natale. Era partito dagli orti, Valentino, quelli lungo il fiume coltivando fragole; quei frutti succosi che i più anziani ricordano ancora oggi per la loro bontà; all’inizio, le coltivava all’aperto, e successivamente impiantando alcuni tunnel. Coltivava anche altre verdure che vendeva in filiera corta nel paese. Tutti lo ricordano sulla sua Ape, nelle varie borgate a vendere fragole ed ortaggi . Oggi, quella sua storia si riallaccia alla coraggiosa iniziativa di due giovani Aziende agricole: L’Azienda Pachamama e la Società Agricola " L’Isola" di Lorenzo Baroni e Viola Pieroni Quest’ultima, ha sopratutto impostato ,come centrale, la propria attuale produzione agricola sulla fragola che, con giusta ragione, visto il risultato ottimale per quanto concerne la qualità organolettica del prodotto, si potrebbe denominare "Fragola di Codiponte", dal luogo appunto dove si coltiva. Un prodotto di alta qualità che non ha paragoni con quello commercializzato dalla grande distribuzione,proveniente da fuori la Lunigiana. E questo è buon segnale:per Codiponte, per il Comune di Casola e per il futuro del nostro territorio.

Roberto Oligeri