Rimborso in caso di estinzione anticipata di un finanziamento, diritto del consumatore

Estinguere in anticipo un finanziamento significa aver diritto a un rimborso, ma non tutti lo sanno e spesso ottenerlo diventa una vera odissea. Anche per poche centinaia di euro, il problema si può superare grazie al supporto delle associazioni a tutela dei consumatori. Sempre più numerosi i casi sottoposti e risolti da Adoc Toscana Nord: il più recente quello di un residente che ha ottenuto la restituzione di 600 euro. "Aveva sottoscritto un finanziamento con la cessione del quinto. – racconta l’avvocata Alberta Musetti, vice presidente di Adoc Toscana Nord -. Il finanziamento è stato rinegoziato tre volte con tre diverse finanziarie e ogni volta l’uomo avrebbe avuto diritto al rimborso, ma per ottenerlo è stato necessario il nostro intervento perché spontaneamente le finanziarie non pagano: così ha ottenuto oltre 600 euro. Il consumatore che contrae un finanziamento per esigenze personali, – sottolinea Musetti - si accolla una serie di costi iniziali che rientrano sempre nel calcolo del cosiddetto Taeg. Nel caso in cui il consumatore decidesse di estinguere anticipatamente il suo debito, il Taeg risulterebbe ‘alterato’. Tuttavia non è facile ottenere il dovuto da banche e istituti di credito . Nonostante il Testo Unico Bancario dia diritto a vedersi restituire gli interessi e costi non ancora maturati, banche e finanziarie facevano distinguo, rimborsando solo una parte. Dal 2019 una sentenza della Corte di Giustizia Europea ha affermato che in caso di cessazione anticipata del rapporto di credito, il consumatore ha diritto alla restituzione pro-quota di tutti i costi posti a suo carico, per il periodo di durata residua non goduta del credito". La normativa italiana si è adeguata grazie anche a una decisione della Corte Costituzionale del dicembre 2022: "Non vi è più alcun dubbio che il consumatore abbia diritto al rimborso di tutti i costi sostenuti – conclude Musetti -. Il consiglio è di inoltrare sempre una richiesta di rimborso in caso di estinzione anticipata e di non scoraggiarsi in caso di rifiuto o silenzio degli istituti: i nostri uffici sono a disposizione".