“Rimane solo la polvere“, la storia di un mondo sommerso

Domani alle 18 al “Gramsci bistrot” di via Cavour a Carrara, Francesca Svanera presenta il suo libro ‘Rimane solo polvere’. L’incontro, moderato da Majid Capovani, è stato organizzato dal ‘Salotto della Pitèrè’. Il volume racconta i meccanismi e le strategie per trovare un punto di equilibrio e ricominciare a vivere dopo il trauma di un abuso sessuale infantile. Svanera vuole dar voce a chi non ce l’ha e condurre il lettore a comprendere un mondo che appare sommerso e lontano, ma che spesso è molto più. Adatto sia a chi ha subito il trauma e vuole trovare la propria strada per rialzarsi, sia a chi vuole imparare a comprendere una persona cara che ha subito un abuso e a quanti vogliono allearsi nella lotta contro gli abusi infantili o conoscere realtà diverse dalla propria.

Nel libro sono mescolate testimonianze e spiegazioni sui meccanismi psicologici e le terapie di supporto con un linguaggio semplice e immediato. Il libro si struttura in due parti e un’appendice. Nei capitoli al presente la voce narrante è quella di una donna consapevole che si interroga su come accompagnare chi legge nel suo passato di vittima di una congregazione a stampo settario pedo-pornografica. Nei flashback Emergono scene forti di abuso e di sofferenza legata ai disturbi mentali causati dal trauma. Francesca Svanera ha lavorato per molti anni nell’ambito educativo e fa parte dell’associazione Meti, che si occupa di adulti abusati nell’infanzia. Info: cdocaldomieli@gmail.com.