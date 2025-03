Riflettori internazionali accesi sull’opera di Gino Dalle Lucche

Nuovi e importanti traguardi per l’artista massese Gino Dalle Luche inserito nel prestigioso catalogo ‘Art investiment & collectors’ Guide 2025’ most investable & prominent artists con un’opere che raffigura l’albero nella sua maestosità ma anche nella sua sinuosità. Molte delle opere di Dalle Lucche raccontano il territorio apuano, dalle montagne di marmo alle marine, nel protagonismo dell’albero, simbolo di vita e di forza. Gino Dalle Luche lo scorso anno ha ricevuto l’attestato di selezione per l’inserimento nel progetto editoriale “Artisti del XXI secolo”. "Non solo l’artista è spinto dalla passione del paesaggio in cui vive – si legge nel diploma a lui rilasciato a Bergamo – ma nelle sue raffigurazioni l’albero rappresenta quello che la tradizione antica sostiene e cioè che l’albero è simbolo di vita, di saggezza, di potere e di prosperità. In questo l’artista dimostra particolari stilistici che denotano una propria personale espressività di contenuto simbolico".

E l’anno si è aperto con l’inserimento nel catalogo internazionale, un must-have per collezionisti esigenti, intenditori d’arte e investitori, dedicato agli artisti di spicco che plasmano il mercato dell’arte contemporanea a livello mondiale. Una grande soddisfazione per il pittore massese che ha al suo attivo moltissimi riconoscimenti ottenuti nel panorama internazionale, tre solo nel 2021: Artista dell’Anno, Premio Vittorio Sgarbi e 1° Premio Paul Cezanne. Artista umile, autodidatta, Gino Dalle Luche ha raggiunto ottimi risultati. Tra le sue opere più famose c’è “Autunno a Massa” che è stata esposta a Londra e a Dubrovnik in Croazia. Dalle Luche conduce la sua vita di cittadino e lavoratore non tralasciando la sua innata passione per l’arte con dipinti su tela, cartoncino e tavola ma anche su lastre di marmo apuano, con una ricercata originalità che lo contraddistingue.

Angela Maria Fruzzetti