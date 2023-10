Rifiuti, normale raccolta per la festa del patrono

Domani, nella festa del patrono, il servizio di raccolta differenziata domiciliare di Asmiu, presieduta da Sabrina Boghetti (nella foto), seguirà i consueti orari e calendari mentre gli uffici e il Centro di raccolta di via Dorsale resteranno chiusi. Dal 5 ottobre, inoltre, nella sede Asmiu di via dei Limoni, le utenze domestiche della zona di San Giuseppe Vecchio potranno ritirare la fornitura annuale gratuita dei sacchi per la differenziata. Sono quelli delle vie Arno, dei Giunchi, dei Salici, del Balico, del Falasco, Modena, Mura dei Frati, Parma, Mascagni, Lungofrigido di Levante Lungomare di Levante (tratto fra fiume Frigido e viale Roma) e via San Giuseppe Vecchio (dall’incrocio con via Taffaria fino al mare).