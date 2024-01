Riecco Cicconi. Una serata no per il capitano

BLEVE 6. Non ha particolari responsabilità sui gol e con un paio di parate si guadagna comunque la pagnotta.

COPPOLARO 5,5. Si fa saltare troppo facilmente procurando il rigore del 3 a 1. Si prende anche un giallo evitabile. Dall’83’ IMPERIALE n.g.

DI GENNARO 5,5. Anche lui va un po’ in difficoltà sulle veloci ripartenze amaranto.

ILLANES 6. Della difesa a tre quello che se la cava meglio.

ZANON 6,5. Si riscatta da un primo tempo incolore mettendo il turbo nella ripresa. Segna il primo gol degli azzurri da "quinto" come piace a Dal Canto. In fiducia continua poi a sfornare buoni cross. Dall’83’ BELLONI n.g.

DELLA LATTA 5. Serata no per il capitano che è l’ombra del giocatore che conosciamo. Non riesce a incidere nella manovra azzurra e pecca anche in fase di interdizione. Dal 75’ MOROSINI n.g. Un paio di accelerazioni ma troppo poco per una valutazione.

CERRETELLI 6,5. La sua uscita è dettata più da ragioni tattiche e forse anche dal cartellino giallo rimediato nel primo tempo che da demeriti suoi. Bella prestazione di personalità davanti alla difesa con tanti palloni recuperati e alcune buone intuizioni. Dal 55’ SCHIAVI 5,5. Entra per dare più geometrie e intensità alla squadra ma non appare molto lucido.

PALMIERI 6,5. Uno dei pochi a crederci ed a lottare sino in fondo. Segna il bel gol che contribuisce a mantenere accesa sino alla fine la fiammella della speranza.

CICCONI 6,5. Si è rivisto il Cicconi in grado di fare la differenza. Procura il rigore, mette il suo zampino nel gol di Palmieri e scodella in area tanti palloni invitanti che colpevolmente non vengono sfruttati a dovere.

PANICO 6,5. E’ il migliore in campo sino all’assist per il gol di Zanon poi non si vede più.

SIMERI 5. Il rigore sbagliato pesa come un macigno ma è l’intera sua prestazione in generale a non convincere affatto. Dal 55’ GIANNETTI 5. Bene nelle sponda ma il gol fallito è da circoletto rosso.

ALL. DAL CANTO 5,5. La prestazione della sua squadra c’è ma certi errori dei suoi in difesa e in avanti fanno la differenza.

