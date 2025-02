Ricerca di persone scomparse. Esercitazione con le unità cinofile

Squadre cinofile al lavoro ma nessun allarme, si tratta di una esercitazione. L’appuntamento è per domenica nella zona La Maestà lungo la strada per Campocecina. L’esercitazione di ricerca con utilizzo di squadre cinofile regionali per l’individuazione di dispersi in superficie è stata organizzata dalla Vab (Vigilanza antincendi boschivi) Toscana, in accordo con la Protezione civile del Comune di Carrara. L’inizio delle operazioni è previsto per le 9 per poi proseguire durante tutta la giornata.

Le esercitazioni di ricerca con l’utilizzo di squadre cinofile di Protezione civile sono necessarie e indispensabili per perfezionare il rapporto tra l’uomo e il cane durante le operazioni di soccorso. Solo attraverso gli addestramenti e le esercitazioni si riesce, infatti, a ottenere una formazione adeguata dell’Unità cinofila. Questo è uno dei requisiti fondamentali per essere in grado di affrontare missioni operative a servizio della comunità.

Durante l’esercitazione di domenica l’unità cinofila si misurerà anche su competenze aggiuntive, quali la capacità di comunicazione tra le parti tramite radio o elettronica con Gps e ancora primo soccorso, cartografia e attrezzatura personale.