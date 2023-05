Ricci chiama a raccolta "Pronti a costruire una città più unita Andiamo a vincere"

Una via Dante affollatissima con musica, tanto entusiasmo, giovani e colore per la chiusura della lunga campagna elettorale del candidato a sindaco del centrosinistra Enzo Ricci. "Siamo riusciti con il contributo di tutti a realizzare una compagine attorno alla mia candidatura molto coesa e resistente – ha detto –. Tanti si sono messi al mio fianco per questo obiettivo e mi fa molto piacere. Questa è una partita importante perché Massa dopo 5 anni di giunta di destra merita una nuova prospettiva politica e programmatica. Siamo pronti per costruire una città più unita e quindi più forte. Ci proponiamo, soprattutto, di avere cura della nostra città e del nostro territorio, di avere cura di tutti coloro che sono stati dimenticati dall’amministrazione di destra. Dobbiamo fare un’opera di ricucitura, mettere al centro tutte le persone: non esistono cittadini di serie A e di serie B, differenze tra chi abita nei quartieri e chi abita in centro, non esistono persone diverse nell’accesso ai servizi. Per noi la lotta alle disuguaglianze è un elemento fondante. Io voglio essere il sindaco di tutti".

Solo guardando con gli occhi dei più deboli si fa una società migliore: di questo è convinto Ricci, il medico chirurgo che si è messo a disposizione della comunità massese. E lo ha fatto già nella sua campagna partita dalle periferie, toccando il cuore della gente. "L’ambiente è fondamentale – aggiunge – e faremo tutte le politiche per una città più sicura, dove ci sia un lavoro migliore, dove tutti possano identificarsi; una città in cui tutti i cittadini troveranno aperta la porta del sindaco. Non dimentichiamoci che l’amministrazione precedente è stata sfiduciata e noi vogliamo cambiare per avere una Massa totalmente diversa. Le persone hanno apprezzato il nostro percorso e questo mi ha supportato anche nelle fatiche che questa campagna chiaramente ha avuto".

Il programma di Ricci guarda a una città condivisa e partecipata, nella pienezza dei diritti, sicurezza del territorio, bonifiche, interventi contro il rischio idrogeologico, lavoro, cultura, turismo diffuso. Poche ore separano dal voto: "Abbiamo fatto una buona campagna e siamo stati in posizione di ascolto verso i cittadini massesi e i loro bisogni. Cari cittadini, esercitate il vostro diritto di voto per cambiare in meglio questa città. Andiamo a vincere".