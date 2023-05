Ricci all’Aima "Più spazi per gli anziani"

Occorrono più luoghi di aggregazione per gli anziani oltrechè centri di cura e di assistenza sempre più eccellenti. E’ questo il contenuto dell’incontro (nella foto) che il candidato del centrosinistra Enzo Ricci ha avuto al centro Aima (Associazione intercomunale massese anziani). Presente il presidente Fabrizio Cherubini, che ha introdotto le attività che il centro porta avanti da anni. Ricci ha elogiato l’Aima sostenendo che "ci vorrebbero altre realtà simili sul territorio" per accogliere il numeroso popolo della Terza età, persone anziane che necessitano di momenti di svago e di socializzazione. E’ emersa infatti la carenza di luoghi di aggregazione per tutti e in particolar modo per gli anziani. "L’amministrazione uscente, sfiduciata dalla sua stessa maggioranza – ha detto Ricci - non ha mostrato verso queste realtà nessun interesse. Ci sarà da parte nostra un’attenzione particolare verso tutte le forme associative e di volontariato del nostro Comune, che troveranno sempre ascolto per cercare una risposta condivisa alle problematiche di loro interesse".

’Spazi aperti’. Intanto domani è in programma una serata di arte e cultura al comitato elettorale di via Dante per il candidato Ricci. Alle 18.30 è previsto un reading poetico con accompagnamento musicale. Protagonisti gli artisti in lista per Ricci, un poeta per ogni lista di sostegno alla coalizione. Il tema è libero. Si cimenteranno in questo appuntamento con la poesia Angela Maria Fruzzetti per ’Massa è un’altra cosa’, Maurizio Bonugli per ’Alleanza Verdi Sinistra’; Fabio Cristiani per la lista ’Massa dalla parte del cuore’; Carlo Del Nero della lista ’Evangelisti per Massa’ e Rosaria Bonotti delòla lista del Pd. Introduce la serata Anna Maria Mosti. La serata si svolge nel contesto della mostra ’Lei’ che vede l’esposizione delle opere di otto artisti massesi.