Riccardo Ballerini: "In Comune chiudo"

"Sto finendo il mio terzo mandato a Casola e non mi ricandido più" assicura Riccardo Ballerini, riconfermato il 26 maggio 2019, con una lista di centro-destra. 60enne, coniugato e con due figlie, luogotenente della Guardia di Finanza in pensione. "Nel il Parlamento decida per i Comuni al di sotto dei tremila abitanti la possibilità di candidature a tempo illimitato, rispondo negativamente. No, non mi ricandido, è giusto che si cambi". Ma è è sibillino: "Non mi ricandiderò per Casola Lunigiana". Quale candidatura dunque si prepara per il sindaco in scadenza?

Roberto Oligeri