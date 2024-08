Ricavi alle stelle crescono del 14 per cento

Fatturato in crescita per Franchi Umberto Marmi nel primo semestre 2024. Il totale dei ricavi al 30 giugno è pari a 42,8 milioni di euro, in crescita del 14 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le vendite in Italia hanno raggiunto 16,7 milioni di euro, in flessione del 4 per cento rispetto al 2023, consolidando il 39 per cento del totale vendite del periodo. Il valore delle vendite realizzate in Asia è di 9 milioni e molto importante il risultato raggiunto in Nord America, con vendite pari a 7,1 milioni di euro nel primo semestre 2024, rispetto ai 3,6 milioni di euro del primo semestre 2023. Significativi anche i risultati conseguiti sui mercati come Australia, con vendite per circa 1,4 milioni di euro, Sud America e Africa. "I risultati sono interessanti – commenta il presidente Alberto Franchi (nella foto) – con una crescita significativa raggiunta grazie alla strategia di acquisizione implementata da anni".