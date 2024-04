"Riaprite il lungomare davanti alla colonia"

Tanti si chiedono perchè non è stato riaperto il lungomare nel tratto di strada di fronte all’ex colonia Torino. "Siamo già in ritardo di un anno e i segnali indicano che resterà così – dice Stefano Pucci, referente del nuovo format politico ’Tra la gente’ –. Il cantiere non va avanti e si crea, anche quest’anno, un danno per gli operatori turistici che lavorano in prossimità di quell’area. Anche i frequentatori sono indignati: non si può assistere a un simile scempio". Pucci porta avanti le richieste di cittadini, operatori e villeggianti. La strada è chiusa da due anni essendoci il cantiere in corso per la rimozione dei rifiuti dal terrapieno davanti all’ex colonia. "Con la chiusura del tratto di strada mancano i parcheggi – aggiunge Pucci – e soprattutto nel fine settimana è un caos generale. I lavori avrebbero dovuto essere consegnati a marzo 2023, i disagi sono enormi. Prima che cominci la stagione balneare si chiede la riapertura della strada, restringendo il cantiere. L’amministrazione faccia il possibile per ridurre l’area e consentire una riapertura temporanea, almeno d’estate, con l’area del cantiere interdetta". Pucci segnala anche la situazione di completo degrado e abbandono della zona: " L’ex colonia, ex ostello Turimar, è stata recentemente oggetto di atti vandalici: qualcuno ha divelto e rubato tutti gli infissi in alluminio, in poche parole non ci sono più le finestre. Non c’è attenzione per quell’area. Invitiamo il sindaco ad effettuare un sopralluogo".