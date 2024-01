Reway, gigante di montagna. Commesse aziendali milionarie per manutenzioni autostradali

Un gigante italiano che ha sede nella piccola frazione di Canalescuro, nel Comune di Licciana Nardi: è Reway Group, il più grande operatore d’Italia nel risanamento di infrastrutture autostradali e stradali. Paolo Luccini, classe 1968, residente a Licciana, è presidente e Ad del gruppo nato nel dicembre 2021 dal conferimento delle quote di due realtà locali, la M.G.A. Manutenzioni Generali Autostrade di Licciana Nardi e la Soteco di Aulla, con la TLS Tecnologia Lavori Stradali di Latina, ovvero tre delle principali società del settore già attive in Italia. Già da oltre 25 anni le due società locali sono eccellenze nazionali nei rispettivi settori di riferimento: M.G.A. con i suoi 260 dipendenti, dal 1996 è specializzata in ristrutturazioni e ripristini di gallerie e viadotti stradali; Soteco, con oltre 100 dipendenti, è attiva dal 2014 in rivestimento e risanamento strutturale di gallerie e installazione di barriere acustiche. Inoltre da marzo 2023 Reway Group è quotato in borsa sul segmento Euronext Growth Milan: una tappa significativa per intercettare opportunità di sviluppo in settori ad alto potenziale.

"Il gruppo nasce con un’importante impronta della nostra famiglia. Anche con la quotazione in borsa e l’ingresso di nuovi soci - spiega Luccini - siamo saldamente in controllo del gruppo da due generazioni. Il mio primogenito Alex, dopo le prime esperienze in cantiere, si è distinto come direttore tecnico e come amministratore unico di Soteco che, sotto la sua gestione, ha raggiunto record di solidità e dimensioni. Insomma, la società ha già al suo interno una seconda generazione familiare pronta a prendere le redini". Per Reway Group, quello con la Lunigiana è un legame forte, confermato dalla scelta di realizzare la sede operativa proprio a Licciana Nardi. E, viceversa, è certamente importante per il territorio la presenza del gruppo che dà lavoro a oltre 100 dipendenti della provincia. "La Lunigiana è sicuramente la sede operativa definitiva sia per le controllate MGA e Soteco che per la capogruppo Reway – spiega Luccini – La Lunigiana si trova al centro della zona a più alta densità di viadotti e tunnel d’Italia, inoltre un profondo legame si è generato con i numerosi dipendenti lunigianesi". Recentemente, MGA si è aggiudicata una commessa da oltre 62 milioni di euro per la progettazione e costruzione di una galleria lungo la dorsale Amatrice - Montereale – L’Aquila, parte della SS 260 Picente, rafforzando la presenza nel Centro Italia. E a dicembre la controllata Soteco si è aggiudicata una commessa da 35 milioni che consolida la posizione di leadership nel nord-ovest del Paese, con interventi di ammodernamento su tratte in concessione a Autostrade per l’Italia, di competenza di Direzione 1° Tronco Genova e Direzione 2° Tronco Milano.

Michela Carlotti