Restyling di Palazzo Santa Elisabetta. Così la Deputazione ’torna a casa’

La lunga attesa è finita e la Deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi - sezione di Massa e Carrara, istituzione che risale al 1860, è pronta a tornare nella splendida sede in vicolo delle Suore, l’elegante Palazzo Santa Elisabetta risalente al 1714.

"Da due anni eravamo in attesa di poter rientrare nella nostra sede, che aveva bisogno di importanti lavori di ristrutturazione e alla facciata – spiega Olga Raffo, che ha diretto per 28 anni l’Archivio di Stato e adesso è membro del Cda della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara – Un articolato e importante restauro che sarà svelato nel pomeriggio di venerdì con inizio alle 17 proprio nella sede restaurata e che sarà anche l’occasione per fare il punto sul futuro prossimo e le nostre attività". La ristrutturazione ha riguardato sia l’esterno che l’interno dell’edificio. "Con l’evento di venerdì si saluterà anche la ripresa dei lavori culturali – spiega Olga Raffo – Siamo stati ’ospiti’ da maggio 2023 per due anni di altre istituzioni, tra cui il Palma e l’Archivio di Stato solo per citarne alcuni, visto che l’edificio era inagibile. Abbiamo avuto aiuto dalla Soprintendenza ma anche dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara". All’incontro di venerdì interverranno, dopo i saluti istituzionali della presidente Patrizia Radicchi, il sindaco Francesco Persiani, il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, la Soprintendente Angela Acordon. Poi prenderanno la parola per analisi nel dettaglio Nicola Gallo e Laura Panzani con un focus sul restauro di Palazzo Santa Elisabetta, Francesca Nepori direttrice dell’Archivio di Stato che parlerà dell’edificio nell’ambito della documentazione dell’Archivio di Stato di Massa. E’ infine in programma una visita al museo e per l’occasione sarà presentata una stampa celebrativa di eroi risorgimentali apuani (donazione di Corrado Lattanzi) e un’esposizione di rare cinquecentine dell’Accademia dei Rinnovati (a cura di Ettore Beccari e Marina Carbone). A seguire, un buffet organizzato dall’Istituto Alberghiero Minuto di Marina di Massa.

Irene Carlotta Cicora