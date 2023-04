Resceto piange la scomparsa di Anna Rescic

In silenzio se n’è andata Anna Rescic (nella foto), aveva 87 anni e viveva a Resceto. La conoscevano tutti. La ricorda così Idilio Antonioli: "Difficile riassumere le sue caratteristiche, i termini ’buona, gentile, sorridente, ottimista, disponibile, generosa’ aiutano ma sono limitativi. Anna era Anna o meglio ’Annina’ da maestra, da amica, da socia di associazioni: non si può descrivere. Amata veramente da tutti coloro che l’hanno conosciuta. Venerdì scorso un gruppetto di amici delle ormai cessate associazioni ’Micologica’ e ’Circolo Gustoso’ sono saliti sul monte nei pressi di Resceto dove 10 anni fa morì l’indimenticatoe professor Franco Cordoni, caduto per un malore mentre raccoglieva asparagi selvatici promessi agli amici. Proprio lo stesso giorno, 10 anni dopo, ci ha lasciato anche Anna. Come Franco, era socia molto attiva e molto apprezzata nelle due associazioni". Anna aveva sposato Angelico Ricci, uomo di elevata cultura libertaria; rimasta vedova si era risposata con Mauro Sillicani, che del ’Circolo Gustoso’ è stato il primo presidente e che se n’è andato alcuni anni fa.