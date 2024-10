Regina Elena, la replica di Orlandi: "Polemiche strumentali di Mirabella"

Rsa Regina Elena, l’amministrazione comunale replica alla minoranza su temi come la mensa, le cooperative sociali a contratto e il ruolo del direttore Antonio Sconosciuto. "In merito all’intervento del consigliere di minoranza Filippo Mirabella, che denota una polemica costruita ancora una volta sulla disinformazione e un incedere ‘per sentito dire’, è necessario fare alcune precisazioni - dice l’assessore alle Partecipate Carlo Orlandi -. Il tema questa volta è caro a tutti noi, ovvero la Rsa Regina Elena, partecipata del Comune di Carrara. Andiamo per punti. Per quanto concerne la gara, siamo rimasti in attesa del rinnovo del contratto delle cooperative sociali. Sulla base di quelle tabelle è adesso possibile stilare un nuovo bando e procedere alla gara".

"Relativamente al direttore Sconosciuto – prosegue –, dal primo ottobre è al cento per cento a Carrara, con in corso un ragionevole passaggio di consegne nella struttura Casa Ascoli, con cui ha precedentemente collaborato. Sui numeri elencati, c’è invece confusione e disinformazione, sia sui conti economici che sui flussi di cassa. Sulla questione pasti, c’è un costante monitoraggio sia per i pranzi, che per le cene. Il personale, compreso il direttore, assaggiano e verificano la qualità di ciò che viene servito".

L’assessore prosegue: "Ad ogni modo è bene ricordare che la struttura è sempre aperta e i familiari degli ospiti possono recarsi personalmente a controllare. A questo proposito, vogliamo istituire una ‘commissione mensa’ con rappresentanti dei familiari e del consiglio comunale, per verificare direttamente la qualità del cibo servito. L’alimentazione degli ospiti è cruciale, per il Regina Elena, come è giusto che sia per ogni Rsa. Sono in vigore linee specifiche anche per i malati di disfagia, con prodotti certificati e mirati alle varie patologie".

"Cogliamo l’occasione – conclude Orlandi – per rivolgere un ringraziamento al direttore Sconosciuto, ai dipendenti della struttura e al Consiglio di amministrazione per la dedizione fin qui dimostrata, nel portare avanti una struttura che continua e continuerà ad essere un fiore all’occhiello tra le aziende partecipate".