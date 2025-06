’Realismi’: i dipinti di Eliseo Andriolo incantano a Palazzo Binelli

Le visioni pittoriche di Eliseo Andriolo in mostra fino al 28 giugno nello splendido spazio espositivo di Palazzo Binelli a Carrara. Il percorso espositivo di ’Realismi’ si sviluppa attorno a un nucleo di opere che hanno come filo conduttore lo sguardo partecipe e discreto dell’artista su spazi marginali e dimenticati, capaci però di raccontare molto più di quanto mostrano: stazioni ferroviarie, case cantoniere, negozi chiusi, dehors all’alba, rovine industriali e paesaggi fuori stagione diventano – nella visione di Andriolo – testimoni silenziosi di un tempo che resiste, contenitori emotivi di esperienze condivise.

A guidare il visitatore nella lettura dell’opera di Andriolo è il testo critico di Massimo Bertozzi, che individua nella stazione di Luni – luogo simbolico e reale – il punto di partenza ideale per questa esplorazione dell’anima. “Dipingi! – ha sussurrato la stazione di Luni al pittore – e io ho dipinto. E continuo a dipingere”, scrive Bertozzi, evocando una pittura profondamente radicata nella memoria, capace di tenere insieme malinconia e vitalità, abbandono e rinascita.

La pittura di Andriolo – corposa, intensa, mai illustrativa – si costruisce per sottrazione, per evocazione, cercando la verità emotiva più che quella formale. La luce, sia essa lunare o mattutina, gioca un ruolo centrale, come elemento di rivelazione e come veicolo di nostalgia. Accanto alle suggestioni metafisiche, emergono anche riferimenti alla pittura italiana del Novecento, alla memoria collettiva, alle “archeologie” del quotidiano che ancora sopravvivono nelle pieghe del paesaggio urbano.

Ogni quadro è una finestra aperta su un mondo interiore, un luogo altrove dove il tempo si sospende e lo sguardo si fa poesia. La mostra è visitabile da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, il sabato dalle 16 alle 19, con ingresso libero. Un’occasione preziosa per scoprire o riscoprire un artista che, con coerenza e sensibilità, continua a interrogarsi sul senso della pittura.