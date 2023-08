RdC a Carrara: la preoccupazione di Crudeli

Reddito di cittadinanza, la vicesindaca e assessore al Sociale Roberta Crudeli si dice preoccupata per le ricadute dei tagli sul Comune e la cittadinanza. "Al 25 agosto sulla piattaforma Gepi risultavano a Carrara 1674 nuclei in carico al servizio sociale dei quali attivi 323, questo perché nel corso degli anni alcuni casi sono terminati e altri decaduti o sospesi per motivi indipendenti dalla valutazione del servizio. A partire da luglio, tuttavia, con l’invio dell’sms da parte di Inps che comunicava la sospensione del RdC alle persone già in carico al centro dell’impiego, sempre di più hanno cominciato a rivolgersi al segretariato sociale del Comune per farsi prendere in carico. Si tratta di tutte persone fino ad oggi o non conosciute al servizio sociale o che non erano più seguite da tempo. Tutto ciò è imputabile esclusivamente alla decisione del governo Meloni di cancellare un aiuto economico così importante. I nostri servizi sociali comunque ci sono. Allo sportello viene effettuata una prima valutazione durante la quale nel caso vengano rilevate particolari fragilità la persona viene presa in carico a seguito di una valutazione del servizio. Qualora vi siano i requisiti infine viene chiesto al centro per l’impiego la trasformazione e l’invio nella piattaforma Gepi per la presa in carico e successivamente sarà Inps a dover erogare il contributo".