Raimbow party a Nazzano. Lo spazio per tutti i bimbi

Stanca di sentirsi osservata per la sua bambina ‘speciale’ ha deciso di aprire un centro ludico per bambini. Parliamo di Jessica Vatteroni, che assieme alla sorella Serena e al cognato Mese Memeth, sabato dalle 16,30 inaugura il ‘Rainbow party’ in via del Bravo 7 a Nazzano. E per la gioia di tutti i bambini saranno presenti anche i figuranti di Minnie e Topolino. Il nuovo spazio potrà ospitare compleanni, giochi, merende, attività e tutto quello che riguarda il divertimento per i più piccoli, mentre per i più grandi ci sarà un piccolo angolo ristoro per gustare un caffè o un aperitivo in attesa del proprio figlio. La struttura è dotata di una sala per feste e compleanni, una attrezzata con giochi e un angolo bar. "Mia sorella e mio cognato hanno creato un’associazione per la mia bambina speciale – racconta Jessica - e io ho deciso di aprire il Rainbow party perché come dice il nome l’arcobaleno è un simbolo di uguaglianza, quella di tutti i bambini. Ero un po’ stanca di come mi guardavano quando portavo a giocare la bambina e così mi è venuta l’idea di aprire questo spazio dedicato a tutti i bambini. Un luogo in cui sfogarsi in tranquillità, soprattutto durante l’inverno con la pioggia. E poi durante il Covid tanti spazi dedicati ai bambini avevano chiuso e non c’erano più centri. La struttura funziona come un circolo, con la tessera. Sarà aperto dalle 14 alle 19 e il sabato e la domenica dalle 15,30 alle 19. Per adesso partiamo come spazio ludico e sala compleanni, poi in futuro si vedrà di ampliare l’offerta. I genitori dovranno essere presenti e potranno usufruire dell’angolo riservato".