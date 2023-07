Ragazza uccisa a Roma, la disperazione del nonno: "Michelle era la mia gioia. Ora nulla ha più senso”

Massa, 1 luglio 2023 – “Lei era soave… ". Non ha più lacrime nonno Elio pensando a lei, Michelle Maria Causo, 17 anni, la sua adorata nipotina finita, a Roma, accoltellata e chiusa dentro un sacco della spazzatura e abbandonata vicino a una discarica. "Era la mia gioia, Michelle, è sempre stata in casa nostra. Non so più che fare, la mia vita si sta spegnendo in una realtà che non ha titolo". Ha bisogno di parlare, Elio Bertoneri, "massese doc" come lui ama definirsi, che a poco più di 18 anni ha scelto la carriera militare, ex maresciallo della Guardia di Finanza oggi in pensione.

"Michelle era solare – così la descrive –. Capiva quando le persone avevano bisogno e faceva volontariato. Non so come possa esserle capitata una cosa così. Quella mattina del 28 giugno ci siamo lasciati con la promessa che a mezzogiorno avrebbe cucinato per me, lo faceva spesso. I suoi genitori erano a Bologna per un intervento in ospedale. A casa eravamo io con l’altra mia figlia. Ma a mezzogiorno Michelle non arriva. Aspettiamo fino al primo pomeriggio, con il cellulare senza risposta. Ci chiediamo come mai, perché non è il suo comportamento normale: lei in genere avvisa ". La preoccupazione cresce perché la ragazza non risponde. "Sapevo che era uscita con amici. Era una ragazza solare e coltivava tante amicizie. Aveva un ragazzo del cuore e non solo lui era innamorato di lei ma anche i suoi genitori . Solo alle 18, quando siamo stati accompagnati in questura, abbiamo saputo della tragedia. Lei è il nonno?, mi hanno chiesto. Cosa è successo? Ho risposto. Michelle non c’è più. L’hanno uccisa, accoltellata. Terribile. Ho chiamato mia figlia (sua madre) a Bologna per dirle che Michelle non c’era più". Cosa può essere accaduto? "Immagino che quel ragazzo l’abbia fatta salire in casa con una scusa. I vicini hanno sentito delle urla. Michelle era una che reagiva. Forse lui le ha chiesto un atto e, al rifiuto di lei, ha tentato di violentarla. E l’ha uccisa. Non si capisce però da dove sia arrivato quel carrello. Mi auguro che la giustizia faccia il suo corso". Difficile realizzare l’accaduto: "Quel giorno, in tv ho sentito la notizia di una ragazza uccisa a coltellate e abbandonata dentro un sacco dell’immondizia sopra un carrello. Ho pensato... ’ma che robe succedono’, senza realizzare che dentro quel sacco c’era la mia bambina. E lui, giustificando la scia di sangue, ha detto che conteneva pesce. .. ". Elio Bertoneri, che sogna la sua Massa (è nato a Borgo del Ponte), è distrutto: "In un anno ho avuto tre lutti: mia moglie Tina, la nipote di mio fratello, e ora Michelle, la mia vita: troppo".

Angela Maria Fruzzetti