Raffaele Ascheri spiega chi era veramente Giacomo Leopardi

Terzo appuntamento con ’I racconti dell’arte’, la rassegna di incontri con personalità dell’arte e della cultura, coordinata da Gerardo De Simone, che da oltre 10 anni scandisce la stagione primaverile dell’Accademia di belle arti di Carrara. Ospite dell’incontro di domani, alle ore 16, nella sede centrale dell’Accademia in via Roma, sarà Raffaele Ascheri, presidente della Biblioteca degli Intronati di Siena, che presenterà, con Marco Ciampolini, il suo libro ’Giacomo Leopardi: una biografia non autorizzata’, pubblicato dall’editore senese Cantagalli nel 2023. Si tratta di una ricostruzione, basata anche su fonti tardo-ottocentesche tralasciate negli studi più recenti sul poeta, che offre un’immagine di Leopardi diversa da quella che si è consolidata dal secondo Novecento. Attraverso una scrupolosa analisi dello ’Zibaldone’ e dell’epistolario leopardiano, fonti inesauribili di informazioni biografiche del poeta recanatese, emergono aspetti del carattere e della sua vita poco conosciuti, censurati da molti studiosi per non fare emergere aspetti poco edificanti dell’uomo. Senza nulla togliere alla bellezza dei versi di Leopardi, profondamente stimati anche dall’autore, Ascheri ci offre una visione del poeta che mette in nuce anche le sue ipocrisie e preclusioni.

Raffaele Ascheri (Imperia, 1969) è figlio d’arte, il padre Mario è uno dei più importanti storici, specie del diritto, in italia. Insegnante e presidente della Biblioteca comunale degli Intronati di Siena, Raffaele Ascheri è scrittore e blogger (Eretico di Siena). Con ’Le mani sulla città’ del 2007 (libro sui poteri forti di Siena) è stato il primo a indagare su quello che nel 2013 diverrà uno dei più grandi scandali politico-finanziari del Paese. Nel 2012 ha scritto ’Mussari Giuseppe: una biografia (non autorizzata)’, sul presidente del Monte dei Paschi al tempo, anzi durante, il suo dissesto finanziario. Si è occupato anche di biografie, con un taglio non convenzionale, di importanti personalità del passato.