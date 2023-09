"Racconti dalla Linea Gotica: stragi nazifasciste a Fivizzano"

Un invito in Germania per parlare agli studenti delle scuole superiori di quanto accaduto nel nostro territorio lungo la Linea Gotica, durante il secondo conflutto mondiale, specie nel Comune di Fivizzano. L’ha ricevuto Roberto Oligeri, delegato comunale alla Memoria proprio a Fivizzano e corrispondente de La Nazione: l’invito è arrivato dal presidente di una Provincia del Land del Baden-Wuerttemberg.

"Non è la prima volta che mi reco, su invito di istituzioni e associazioni, in Germania per parlare delle stragi perpetrate dalle armate tedesche in Italia contro i civili – ha spiegato – Così come sono anni che studenti tedeschi vengono da noi per apprendere storie terribili. E’ necessario che i nostri due popoli si incontrino, si conoscano e dialoghino anche su queste vicende dolorose. Devono essere fatte riflessioni comuni in quanto anche il nostro Paese purtroppo ha avuto una parte non certo secondaria nello scatenare, assieme all’alleato nazista, la Seconda Guerra Mondiale con i suoi tragici risultati". All’orizzonte ci sono novità nel settore della Memoria a Fivizzano. "Abbiamo aperto un rapporto, grazie a Mario Mariani di Tendola, con una Fondazione Nisei in America (i Nisei furono i soldati dell’U.S. Army di origini asiatiche, che liberarono i nostri paesi nell’aprile del ‘45). A breve arriveranno qui un regista e un giornalista tv da Los Angeles per un reportage sulle gesta del tenente Danyel Inouye che liberò San Terenzo Monti dall’occupazione nazifascista. Una persona molto importante, Inouye, negli USA: divenne addirittura Presidente del Senato. Non per nulla l’amministrazione comunale sta portando avanti l’iter per intitolare al defunto Senatore una piazza del paese".