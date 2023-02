Qui uno dei principali villaggi informatizzati E la comunità ’smart’ è sempre più grande

La città di Pontremoli è finita nell’elenco dei “villaggi nomadi digitali“, ovvero luoghi affascinanti che riuniscono un insieme di viaggiatori che utilizzano opportunità di networking e comunità che facilitano le interazioni sociali. Non solo il Wall Street Journal si è occupato del progetto Start Working di Pontremoli, ora anche il sito internet Deskless Nomad elenca la Città del Libro nel novero dei posti italiani dove poter svolgere l’attività di smarworking come Trento, Santa Fiora e Tursi. La lista prosegue con la croata Zandar, Porto do Sol, Lagos e Sintra (Portogallo), Tallinin (Esonia), Maspalomas ( Gran Canaria, Spagna), Homberg (Germania), Pipa (Brasile) Nomad Gao (India). Prosegue la buona fama di Pontremoli dove tre ani fa è nato il progetto Start Working fa per iniziativa dell’associazione Farfalle in Cammino ha già fatto registrare la presenza di 34 worker di 8 nazionalità diverse (Usa, Nuova Zelanda, Spagna, Irlanda, Brasile, Estonia, Messico e Italia) che si sono trasferiti a Pontremoli per periodi più o meno lunghi. Di questi, 14 sono stabili a tempo indeterminato: c’è che si occupa di innovazione digitale in ambito sanitario, di sviluppo web, di consulenza sulla sostenibilità del settore moda, di arredamento d’interni, di biodiversità agraria. Diverse famiglie hanno trovato servizi adeguati per la frequenza scolastica dei figli e ppena arrivati hanno potuto iscrivere i figli a scuola. Ma perché Pontremoli attira gli smartworker nomadi? I promotori del progetto offrono servizi di accoglienza e visite gratuite ai lavoratori remoti che vogliano insediarsi nel capoluogo pontremolese.

Una volta arrivati, li aiutano a organizzare incontri col personale scolastico, agenti immobiliari e amministratori locali. E’ stato offerto loro uno spazio di co-working prima in un Seminario, attualmente alla bibliotea civica. Uno dei segreti del borgo pontremolese è la familiarità: tutti si conoscono e quindi si respira il profumo della comunità. Un aspetto confermato anche dai primi smartworkers entusiasti dell’esperienza a Pontremoli.

N.B.