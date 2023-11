’Questo non è amore’ a Montignoso e Pontremoli

Nei giorni scorsi la campagna permanente della polizia di Stato ’Questo non è amore’, promossa dalla direzione centrale Anticrimine del dipartimento della pubblica sicurezza, ha avuto attuazione anche in provincia, coinvolgendo i comuni di Carrara e Massa lunedì e martedì scorsi e oggi e domani rispettivamente a Montignoso e Pontremoli. A Carrara e a Massa sono state allestite postazioni di incontro con la cittadinanza. Il gazebo allestito a Massa si è inoltre arricchito della presenza di un testimonial d’eccezione, il noto campione sportivo massese Samuele Ceccarelli. Un aiuto importante per veicolare il messaggio e soprattutto per sostenere la polizia nel grande impegno che il personale sta mettendo contro la violenza di genere. L’appuntamento si ripete oggi a Montignoso e domani a Pontremoli, anche in queste circostanze la polizia sarà a disposizione della cittadinanza per sensibilizzare le persone sul tema del contrasto alla violenza di genere.

Il Questore Santi Allegra avrà modo di presenziare all’evento di Pontremoli, dove, coadiuvato dal capo di gabinetto, il commissario capo Martina Manganiello, avrà modo anche in terra di Lunigiana, di portare la testimonianza diretta della Polizia di Stato sull’importanza di fare opera di informazione e divulgazione su temi delicati ed importanti quali la violenza di genere.