Quelle donne che fecero la Costituzione

Qual è il messaggio che noi giovani dobbiamo tramandare? "Noi giovani donne dobbiamo portare avanti il lavoro di squadra, le 21 donne della Costituente sono riuscite a insegnare un nuovo punto di vista agli uomini ancora legati agli stereotipi tradizionali e hanno collaborato cercando di trovare un punto d’incontro pur avendo ideali diversi sulla base di essere antifasciste, perché l’idea che le muoveva era la politica vista come un bene comune". Questo è il messaggio che l’onorevole Livia Turco ha voluto condividere con gli studenti del Liceo classico Rossi di Massa, a Palazzo Ducale, nell’ambito della conferenza che fa parte del progetto del Classico ’Officina della comunicazione’ tenuto dalla professoressa Rosaria Bonotti, con il sostegno delle docenti Laura Zocchi e Cinzia Floriana Altamura, Nicoletta Tonazzini, Laura Manfredi, Valentina Salvini e Vanna Monti, e la collaborazione dell’Anpi con la presidente Elena Cordoni.

Livia Turco ha parlato delle 21 donne che hanno fatto parte dell’assemblea costituente, di varie estrazioni politiche e percorsi, insegnanti e operaie, che si sono guadagnate il loro posto nel nuovo Parlamento della Repubblica Italiana dopo aver partecipato alla Resistenza. Collaborarono per eliminare gli stereotipi su cui si era retto lo Stato per tanti anni, non riconoscendo alla donna il diritto di votare e di essere votata. Quelle 21 donne, di cui 5 scrissero gli articoli della Costituzione, furono quelle che diedero il via all’affermazione della donna nella società. Spesso queste voci femminili della Costituzione non vengono ricordate come "i colleghi maschi", e le citiamo: Adele Bei, Bianca Bianchi, Laura Bianchini, Elisabetta Conci, Maria De Unterrichter Jervolino, Filomena Delli Castelli, Maria Federici Agamben, Nadia Spano Gallico, Angela Gotelli, Angela Maria Guidi Cingolani, Nilde Iotti, Teresa Mattei, Angelina Merlin, Angiola Minella Molinari, Rita Montagnana Togliatti, Maria Nicotra Verzotto, Teresa Noce Longo, Ottavia Penna Buscemi, Elettra Pollastrini, Maria Maddalena Rossi e Vittoria Titomanlio.

In un precedente incontro, sempre in rapporto al progetto svolto dagli alunni, la relatrice dell’Università di Sassari in diritto costituzionale e avvocatessa, Laura Buffoni, ha più volte insistito sulle parole della Costituzione dicendo che hanno un senso profondo e sottolineando l’attenzione avuta dai costituenti. Laura Buffoni ha chiarito agli studenti dei licei Rossi e Meucci la genesi e l’evoluzione delle complesse forme costituzionali italiane. Al termine sono sorti spontanei diversi quesiti da parte degli alunni Gabriele Mosti, Elena Sofia Medda, Sofia Neri e Federica Vaccaro. Di rilievo è stato inoltre l’intervento finale della professoressa Bonotti, ossia un monito allo studio, alla conoscenza e all’applicazione della Costituzione per garantire la libertà, così come l’assemblea costituente l’aveva intesa.

Angela Maria Fruzzetti