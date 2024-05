Quel legame tra l’Orlando furioso e la Resistenza apuana

Studiare il passato per conoscere il presente è una delle peculiarità degli studi classici, e ben lo interpreta il Liceo Pellegrino Rossi che anche quest’anno, nell’ambito de “L’officina della comunicazione“, ha puntato i riflettori sull’Orlando Furioso di Ariosto, intessendo un parallelismo con la Resistenza. L’evento ha radunato nella Sala della Resistenza di Palazzo Ducale autorità, docenti, studenti ed esperti nel settore. Il progetto è frutto del lavoro della professoressa Rosaria Bonotti che da anni si prodiga per promuovere con i suoi studenti una didattica innovativa, realizzando prodotti teatrali o cinematografici.

Il seminario ha spaziato dal Cinquecento e dall’opera di Ariosto collegandosi alla cultura popolare dei Maggi antonesi, per poi agganciarsi al tema della Resistenza apuana, con riferimento alla figura di Pietro Del Giudice – che fu Prefetto di Massa – e alla sua vita, prima e dopo la guerra. Hanno portato il loro saluto il consigliere regionale Giacomo Bugliani, il prefetto Guido Aprea, il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, l’assessore del Comune di Massa, Matteo Basteri, il professore Vincenzo Genovese dell’Ufficio scolastico regionale IX di Lucca e Massa Carrara, presente anche il consigliere comunale Daniele Tarantino e altre autorità. Come dal titolo del seminario “Orlando & Fumetti partigiani: Pietro Del Giudice“ , tante le tematiche affrontate. Hanno preso parola la dirigente scolastica dell’IIS Rossi, Alessandra Paoli, l’onorevole Elena Cordoni, presidente dell’Anpi, Maria Del Giudice, figlia di Pietro, Massimo Michelucci, Angela Maria Fruzzetti e gli studenti Giulia Giorgi, Sofia Mazzoni, Angela Rubino, Gabriele Mosti, Lorenzo Lippi, Matilde Fioravanti, Sofia Neri, Gabriele Bertucci. Un ruolo determinante è stato rivestito dal fumettista Giulio Peranzoni. Oltre al seminario il progetto prevede la messa in scena il 4 giugno alle 21 al teatro Guglielmi di un’opera cantata, tratta dal poema epico cavalleresco dell’Orlando Furioso di Ariosto dal titolo “Orlando, viaggio nel labirinto dei sentimenti“. Prenotazioni: 371414 6649 o 3922839437.