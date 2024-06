Quattro matrimoni incorona Bagnone, Serena e Salvatore sbaragliano tutti

Lunigiana, 2 giugno 2024 – Quattro matrimoni: vince la Lunigiana. Il programma è famoso: in pratica, ci sono quattro spose agguerrite – e che non si conoscono tra di loro – le quali partecipano ciascuna al matrimonio delle altre e sono disposte a tutto pur di aggiudicarsi un indimenticabile viaggio di nozze.

Questa sera andrà in onda una nuova puntata e gli sposi, Serena Zulian e Salvatore Firetto, hanno organizzato la loro festa al Baglio della luna resort, una location davvero molto suggestiva immersa nel verde, nel Comune di Bagnone. Ed è proprio questo, a quanto pare, che ha fatto vincere la coppia, che ha preso i voti più alti. Sono proprio le spose, infatti, a dare i voti ai matrimoni delle altre, usando diversi criteri. Nel programma, che è condotto da Costantino della Gherardesca, le protagoniste di ogni episodio si sfidano nel giorno più importante della loro vita, valutando il tutto sulla base di alcuni dettagli clou ovvero abito, cibo, location, l’evento in generale delle nozze delle altre partecipanti. "Lo scorso luglio – racconta Rossella Lo Iacono, che è proprietaria del Baglio della luna – i nostri sposi si sono iscritti al programma televisivo. Il loro è stato un matrimonio davvero molto particolare, con il rito officiato nella chiesa di Portovenere e poi una festa nella nostra location in esclusiva. Ci siamo impegnati molto per cercare di riuscire a vincere la trasmissione". Contro di loro c’erano altre tre coppie agguerrite, una festa si è svolta in Veneto e ben due sono state organizzate al sud, con location affacciate sul mare. A quanto pare il mare non è bastato, perché ad aggiudicarsi il primo premio sono stati la coppia di sposi che ha scelto il locale lunigianese.

“I punteggi più alti – aggiunge Rossella Lo Iacono – sono stati ottenuti nell’organizzazione dell’evento, cibo e location, quindi buona parte del merito è nostra. Di certo la coppia era molto bella, gli sposi affiatati, lei è veneta mentre lui è siciliano, lavora in Marina alla Spezia. Hanno conosciuto il nostro locale e ci hanno scelti per il loro giorno speciale". Stasera alle 21,15 la trasmissione sarà trasmessa su canale Sky Uno e in streaming solo su Now.

“E’ stata proprio una bella soddisfazione per noi - conclude Lo Iacono - è un titolo importante, che premia la location più bella. Noi abbiamo aperto nel 2011, abbiamo organizzato qui tanti matrimoni vip, cerimonie importanti per persone conosciute, per le quali manteniamo il riserbo. Esempi? Sono arrivati principi arabi, qui da noi è stata anche Monica Bellucci per una festa a sorpresa. Siamo molto contenti di questo nuovo risultato".