Quando l’acqua entra anche al bar ristorante

Le mareggiate mettono a rischio anche le attività di ristorazione sul litorale. E’ il caso del bar ristorante ’Il Chiosco’ della Partaccia, accanto alla Torre Fiat, costretto a chiudere e a spostare tavoli e sedie perchè il mare ’entra’ con furia nel locale (nella foto). E’ quanto accaduto anche l’altro giorno. I titolari, da mesi, hanno chiesto al Comune, tramite il loro geologo, di poter mettere (a loro spese) una maggiore protezione del muro sotto la struttura: in pratica, si tratta di mettere alcuni massi in più a quelli già presenti. Basterebbe un’ordinanza per avere questa protezione subito, ma finora la risposta è stata sempre negativa perché... "non c’è pericolo e non c’è urgenza". Bisogna tenere conto che seguendo l’iter ’normale’ ci vorrebbero mesi prima di ottenere il via libera.

"Ma più urgenza di così – sottolineno i gestori del locale – cosa si pretende? Che il mare porti via tutto il chiosco?. Così non è possibile più lavorare. E abbiamno paura".