Quale futuro per l’Europa. Il Pd chiama in causa i giovani. I migliori volano a Bruxelles

di Daniele Rosi

Riflettere sulla politica di oggi per un domani migliore. Questo il tema scelto dalla federazione provinciale del Pd, in collaborazione con Fondazione Ferruccio Bordigoni, per un bando di concorso rivolti ai giovani, con borse di studio e viaggi di formazione, che ha come argomento l’Europa. Il bando è stato presentato nella sede Pd di via Groppini da un nutrito tavolo di esponenti del partito: la segretaria provinciale Elisabetta Sordi, il presidente Nicola Abruzzese, Francesco Micheli tesoriere, il responsabile organizzativo Luca Nicolini, Luca Anghelè delegato politiche europee, il segretario dei giovani democratici Ergest Cobaj, Riccardo Pecchia rappresentante fondazione ‘Bordigoni’ e in collegamento Stefania Lio vicesegretaria del Pd toscano.

L’elaborato, dal titolo ‘Il futuro dell’Europa. Quali prospettive e quale Europa?’ è rivolto ai giovani dai 18 ai 25 anni domiciliati o residenti nel territorio provinciale e, come ricordato durante la conferenza, rappresenta un tema quantomai attuale che in realtà già da tempo il Pd aveva scelto come argomento per questo bando. Nelle intenzioni del Pd, questo bando sarà poi riproposto, magari con temi diversi di anno in anno, anche in futuro. "Si tratta di un’idea per riavvicinare i giovani al mondo della politica - ha spiegato la segretaria Sordi - e ai valori dell’Europa del domani, sensibilizzandoli e coinvolgendoli". I fondi arrivano direttamente dal due per mille che i contribuenti possono scegliere di destinare al partito attraverso l’Irpef.

"Abbiamo deciso di reinvestire quella cifra per i giovani del territorio - ha ricordato il tesoriere Francesco Micheli - premiando alcuni dei lavori". L’elaborato scritto dovrà essere di massimo 7mila caratteri, spazi inclusi, e sarà giudicato da una commissione esaminatrice in modo imparziale senza che nessuno dei componenti sappia i nomi dei partecipanti. In palio un riconoscimento economico di 400 euro e altri tre di 200 euro cadauno assegnati su base territoriale: uno su Carrara, uno su Massa/Montignoso e uno sulla Lunigiana. In più sono previsti tre posti per una visita istituzionale a Bruxelles e altri cinque posti per una visita al Parlamento. Gli elaborati dovranno essere inviati entro il 30 maggio a [email protected] in formato pdf, oppure in formato cartaceo alla sede Pd di via Groppini. I risultati saranno pubblicati entro il primo luglio sul sito www.partitodemocratico.ms.it, con premiazione durante la prossima Festa dell’Unità a Ca’ Michele.