"Punteggi errati. Graduatoria da rivedere"

Un errore nelle valutazioni delle domande per gli alloggi popolari e il ricorso di una famiglia portano Massimiliano Bernardi (nella foto), consigliere comunale del gruppo civico, a contestare il doppio incarico assegnato a Barbara Tedeschi, dirigente al sociale e fiduciaria del nuovo segretario comunale. Per una famiglia infatti non è stata conteggiata come doppia la richiesta di una casa Erp presentata da moglie e marito: un errore riconosciuto e corretto con la revisione della graduatoria. Alla fine alla famiglia è stata inviata via raccomandata la nuova posizione in graduatoria.

"L’esposto inviato agli uffici comunali dalla famiglia che mi ha contattato denunciava anomalie e irregolarità – scrive Bernardi –, ma anche un grave vizio di illegittimità, che era stato certificato anche dalla Regione Toscana, alla quale Tedeschi aveva chiesto lumi su quanto contestato dall’avvocato di questa famiglia. Il nucleo era stato penalizzato perché risultava presente anche nella graduatoria del precedente bando, quando la domanda era stata presentata dal capofamiglia, a differenza di quella del nuovo bando che invece era stata presentata dalla moglie, e che quindi aveva comunque diritto al riconoscimento di due punti in più. Ora il Comune dovrà predisporre nuova graduatoria, riconvocando anche altre famiglie a cui era stato riconosciuto il punteggio".

Un caso che porta Bernardi a ritiene che "il presupposto essenziale per ricoprire l’incarico di dirigente alla casa, sia la capacità di assolvere a tutte le funzioni connesse a tale compito, anche quella di far parte della commissione che attribuisce i punteggi, onde evitare poi di incorrere, come è avvenuto, a ricorsi e a danni anche rilevanti per l’amministrazione".