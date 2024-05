Provincia, il bilancio è sano. Approvato il consuntivo 2023

Azione, in Provincia, decide di schierarsi con la maggioranza, almeno per l’approvazione del resoconto di gestione del 2023, fornendo un voto favorevole che assieme a quello dei consiglieri del gruppo Centrosinistra per Massa Carrara fanno passare il documento. Astenuti i gruppi di Forza Italia e Lega-Fratelli d’Italia. D’altronde Azione non ha certo fatto un mistero della propria ‘flessibilità’ politica: a Massa, infatti, siede fra i banchi della maggioranza con il sindaco Francesco Persiani di centrodestra, a Montignoso ha un consigliere di maggioranza a sostegno del sindaco Gianni Lorenzetti.

Numeri comunque positivi quelli presentati dal presidente Gianni Lorenzetti all’assemblea provinciale: "L’ente è da considerarsi non deficitario e, assieme ai 31 milioni di euro della cassa ci consegna un quadro di un ente che non nuota nell’oro ma che ha un bilancio sano, anche se con poche possibilità di manovra". Il consuntivo 2023 ha un risultato di amministrazione pari a 14 milioni 589mila euro circa che è suddiviso in una parte accantonata di circa 1 milione e 509mila euro. La parte vincolata ammonta a 9 milioni 747mila euro: ci sono tra questi i vincoli derivanti da trasferimenti, per 9 milioni 112mila euro circa di cui per 4 milioni 700 mila euro girati dal Ministero dell’interno per la messa in sicurezza dei ponti, ai quali si aggiungono 2 milioni circa dallo stesso ministero per la messa in sicurezza della rete viaria.

"Questa cifra – ha spiegato il presidente – è confluita in avanzo non perché non siamo stati in grado di spenderla:. Siamo partiti il primo anno da circa 3 milioni di euro, un trasferimento che ci è stato assegnato alla fine dell’anno e che non poteva essere speso entro il 31 dicembre e quindi questa operazione ha fatto sì che si accumulasse un avanzo destinato. C’è da dire, però, che sono state spese cifre importanti nel frattempo per circa 5 milioni di euro e il resto è in fase di appalto". Tolta la parte dell’avanzo destinata agli investimenti, per circa 1 milione 491 mila euro, resta la quota dell’avanzo libero di amministrazione che ammonta a 1 milione 840 mila euro circa. "Sono risorse – ha concluso - che comunque mettiamo a disposizione delle somme urgenze sulla viabilità come quelle che hanno interessato il nostro territorio nell’ultimo periodo".