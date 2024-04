Protezione civile in vetrina: "Dà lustro al volontariato"

Una rappresentanza di 20 volontari della Protezione Civile Fir Ser Cb Serb di Massa-Carrara, guidata da Alessandro Ruggeri di Podenzana, presidente provinciale della struttura, lo scorso sabato ha presenziato all’evento annuale tenutosi a Firenze del ’Volontariato Colonna Mobile’ della Toscana. Condotto dall’assessora Monia Monni, si è tenuto davanti ad autorità e sindaci nel ricordo degli eventi alluvionali dell’Emilia Romagna, dove sono intervenuti con grande impegno anche i volontari di Podenzana soprattutto nella città di Faenza e gli eventi che hanno colpito la Toscana, compresa la Lunigiana, come ha ricordato il vicepresidente di struttura, Raffaele Maffei: "Spirito di squadra fra i volontari delle diverse associazioni, rapporti delle stesse con istituzioni e sindaci della Lunigiana, come quelle fra familiari; inoltre una continua formazione per una maggior versatilità formativa dei volontari i quali, uscendo dal solo ambito TLC, permettono di rispondere a maggiori criticità e fare la differenza nelle emergenze. Questi - ha proseguito - sono alcuni fattori chiave che hanno permesso l’ottimo lavoro dei volontari di struttura". Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha chiuso ribadendo l’ importanza di questi temi, ringraziando tutti i volontari presenti che "con i loro cuori e le loro azioni portano continuo lustro al volontariato della Regione".

Roberto Oligeri