Pronto lo spettacolo pirotecnico a Carrara: le cave si illuminano!

Stelle dal marmo: il cielo sopra le cave di Carrara si illumina con lo spettacolo pirotecnico offerto da Calacata Borghini nell’ambito della venticinquesima edizione di ’Torano notte e giorno’. La rassegna diffusa di arte, cultura e cibo in corso fino al 13 agosto nel piccolo borgo dei cavatori dedicata quest’anno al Paese dei Balocchi di Pinocchio si conferma fulcro dell’estate carrarina con un’altra serata magica diventata un appuntamento ormai fisso per tutta la città. Allora tutti con il naso all’insù per vedere le cave di marmo illuminate dai fuochi d’artificio. Lo show pirotecnico domani sera alle 22.

Per evitare disagi alla circolazione e permettere ai visitatori di raggiungere il comitato ha messo a disposizione anche quest’anno il servizio navetta da Carrara zona parcheggio San Martino (fermata all’interno del parcheggio dietro l’ex tribunale) e tragitto via Ulivi zona teatro Animosi. Prima corsa alle 19 e poi ogni 15 minuti. Ultima corsa da Torano per il rientro 23,45. Il comitato raccomanda di non lasciare le macchine in doppia fila lungo le vie di accesso al paese in modo da non impedire la regolare corsa della navetta.

La rassegna è promossa con il contributo del Comune e della Fondazione CrC con il patrocinio del consiglio della Regione, Provincia, Ambiente Spa e Cave Amministrazione. Info sulla pagina Facebook del comitato.