"Proiezione film su Carlo Giuliani e dibattito sul G8 di Genova: vent'anni di riflessione e memoria"

L’associazione di promozione sociale Rivoluzione Allegra organizza la proiezione del film “Di vita non si muore” di Claudia Cipriani, domenica alle 16.45 al Teatro dei Servi.

Chi era Carlo Giuliani? In tanti conoscono gli ultimi attimi della sua vita, interrotta in piazza Alimonda a Genova il 20 luglio 2001. Ma qual era la vita di Carlo, le sue passioni, le sue inquietudini? In questi vent’anni sono state tante le inchieste sul G8 di Genova, ma quasi sempre incentrate su

ciò che è accaduto in quei tre giorni di fine luglio. La proiezione inizierà alle 17 e durerà circa un’ora e mezza. Poi dibattito con la regista su “2001/2021: vent’anni di zone rosse e repressione autoritaria”, fino alle 19.30. Modera Giulio Milani, presidente di Rivoluzione Allegra. Dalle 19,30, apericena. Ingresso a offerta libera, apericena 5 euro. Prenotazioni al 327 1649656 dando il proprio nominativo.