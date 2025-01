Progetto per le ‘Bici in Comune’. Un’area per le E-bike alla Filanda

Mobilità ciclistica e cicloturismo nel mirino del Comune di Aulla che continua a investire per svilupparli. Nei giorni scorsi è stato infatti approvato il progetto “Bici in Comune”, candidato per l’avviso pubblico del Ministero dello Sport insieme a Sport e Salute Spa, Anci e Dipartimento dello Sport. La proposta, ampia e molto articolata, prevede l’installazione di un punto e-bike individuato alla Filanda, da dove passa la ciclopedonale che arriva fino a Terrarossa, nel Comune di Licciana Nardi, e la vicinanza a più servizi, tra cui quello dei treni con la stazione ferroviaria a poca distanza.

Per la realizzazione di una nuova opportunità di mobilità lungo il territorio, è previsto l’acquisto di 14 biciclette di ultima generazione, e la gestione sarà affidata a una società specializzata, con un costo di quasi 35 mila euro. Il progetto, però, non manca di prestare attenzione anche alle piste ciclabili già utilizzate dai cittadini, che verranno riqualificate attraverso interventi di messa in sicurezza, installazione di cartellonistica utile a dare informazioni turistiche e di servizio, e la posa di nuovi arredi per altri 25mila euro circa.

Infine, anche le manifestazioni dedicate agli sport delle due ruote saranno coinvolte e per il 4° ‘Trofeo Città di Aulla’ e la VI Giornata dello Sport, è stato chiesto un contributo di 10 mila euro a sostegno dell’organizzazione. Un progetto che se finanziato andrà a cucirsi perfettamente con quello più grande che vede nelle intenzioni dell’amministrazione la realizzazione di una pista ciclabile che colleghi la Lunigiana al mare.

