Prodotti ecosostenibili a scuola

Oggi i prodotti senza conservanti sono sempre più popolari. Questo è dovuto al fatto che sempre più persone hanno stabilito alla base della propria dieta la priorità di preservare la salute dell’organismo e ricorrere a un’alimentazione sana e nutriente. Lo dice anche l’agenzia europea per la sicurezza alimentare che valuta la presenza degli additivi negli alimenti. L’educazione alimentare è fondamentale per chi vuole vivere in maniera consapevole, etica e responsabile verso di sé e verso gli altri esseri viventi.

Con prodotti senza conservanti, facciamo riferimento a tutti gli alimenti che non contengono additivi, coloranti, antiossidanti, addensanti, emulsionanti o esaltori di sapidità. Secondo la piramide alimentare i cibi senza conservanti sono i migliori per la salute dell’organismo. Come suggerisce l’agenzia internazionale per la ricerca del cancro, i nitrati e i nitriti ingeriti di per sé non sono cancerogeni, ma attraverso la cottura o l’azione del metabolismo possono andare incontro ad una serie di trasformazioni chimiche dannose per l’organismo; ecco perché è utile saper riconoscere i prodotti eco-friendly che permettono di migliorare il proprio stile di vita e portare benefici all’ecosistema del nostro paese.

Il primo passo per fare una spesa consapevole è acquistare alimenti sostenibili cioè prodotti freschi con pochi imballaggi in plastica o cartone, i sacchetti poi potrebbero essere riutilizzabili per l’umido o per la spesa dell’indomani. Inoltre sarebbe meglio scegliere cibi naturali di stagione perché per esempio i prodotti tropicali causano il deterioramento del territorio e l’inquinamento atmosferico.

Infine, sarebbe meglio controllare l’etichetta dei prodotti ”sottocosto” per assicurarsi che non siano stati trattati con sostanze che potrebbero essere nocive per il nostro organismo, se assunte in eccessive quantità e di conseguenza potrebbero non favorire una dieta sana ed equilibrata. Anche la nostra scuola ha deciso di promuovere la spesa ecosostenibile, organizzando una festa di primavera esponendo su uno dei nostri banchetti dei prodotti naturali provenienti dal nostro territorio per far conoscere i produttori locali e invogliare la comunità a fare una spesa intelligente. Inoltre alla fine della festa pianteremo degli alberi da frutto, per fare a scuola una futura merenda a km 0. Vi invitiamo alla nostra festa dove potrete assaggiare la nostra deliziosa frutta e allo stesso tempo potrete ammirare e assaporare i prodotti del nostro territorio che verrano gentilmente donati dai piccoli produttori della zona e verranno esposti nei nostri banchettetti.